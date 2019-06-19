Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
19.06.19 13:33

Месяц у власти: почти 50% украинцев довольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Почти половина опрошенных украинцев довольны деятельностью Президента Украины Владимира Зеленского.

зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно данным, половина опрошенных довольны деятельностью Президента Украины В.Зеленского, 14% - противоположного мнения, еще 38% - пока не смогли сформировать свое отношение к нему.

Также сообщается, что 22% положительно оценивают работу главы Правительства В.Гройсмана, с другой стороны 65% - отрицательно.

Работой Верховной Рады недовольны почти 90% респондентов, довольны - только 5%.

Месяц у власти: почти 50% украинцев довольны деятельностью Зеленского, - опрос Рейтинга 01

Кроме того отмечается, что половина опрошенных ожидают от Президента В.Зеленского решения вопроса прекращения огня на Донбассе. 38% - имеют надежду относительно снижения тарифов, 22% - ожидают уменьшения влияния олигархов на политику, 20% - ждут повышения социальных стандартов, 19% - наказания виновных в коррупции чиновников, 17% - отмены неприкосновенности народных депутатов, 16% - повышения качества медицины, 13% - активизации сотрудничества с НАТО и ЕС, 12% - налаживания сотрудничества с Россией, 12% - укрепления украинской армии, 10% - объединение страны.

Ожидания о прекращении войны на Донбассе присущи практически большинству респондентов во всех макрорегионах. С другой стороны несколько выше уровень ожиданий по снижению тарифов, уменьшению влияния олигархов на политику и налаживания отношений с Россией фиксируется среди жителей Юга и Востока.

Месяц у власти: почти 50% украинцев довольны деятельностью Зеленского, - опрос Рейтинга 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа", "ОП - За життя", "Голос", "Батькивщина" и "Европейская Солидарность" проходят в Раду, - опрос "Рейтинга"

Относительно наказания чиновников, виновных в коррупции несколько выше ожидания на Западе и Юге, отмена неприкосновенности народных депутатов - в Центре, повышение качества медицины - на Юге, активизации сотрудничества с НАТО и ЕС и укрепление украинской армии - на Западе.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 8-12 июня 2019 г.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100