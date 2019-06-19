Смущает то, что в тот вечер вышли именно три группы ПВО террористов, - директор КНИИСЭ Рувин о крушении ИЛ-76 под Луганском

Об этом он рассказал в интервью "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.

Так, комментируя тот факт, что третий самолет развернулся и поэтому не попал в зону поражения, Рувин сказал: "Меня смущает то, что вечером вышли три группы противовоздушной обороны противника, и как раз в аэропорт в эту ночь направлялись три самолета…".

Он также согласился с предположением, что противник намеренно отправил три группы стрелков, имея информацию, что в аэропорт ночью прилетят три транспортных самолета.

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Напомним, 14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.

Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.