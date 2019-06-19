Группа следователей в Херсоне и Херсонской области проводит 13 обысков по делу Гандзюк, - Сарган. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

"После совместного совещания в Генеральной прокуратуре при участии СБУ и Нацполиции, состоявшегося 11 июня 2019 года, Генпрокурор Юрий Луценко подписал специальное поручение на проведение неотложных следственных действий", - написала она.

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По ее словам в данный момент группа следователей в Херсоне и Херсонской области проводит 13 обысков в соответствии с постановлениями следственного судьи. Следственные действия проводятся в рамках производств по факту причинения телесных повреждений К. Гандзюк по поручению генпрокурора, направленного в СБУ.

Ранее сообщалось, что СБУ проводит обыск у бывшего замглавы Херсонской облгосадминистрации Евгения Рищука, которого активисты считают причастным к убийству Екатерины Гандзюк.

Напомним, Евгений Рищук баллотируется в Верховную Раду на одномандатном округе.

Ранее отец погибшей советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк заявлял, что Рищук сотрудничает с организатором убийства его дочери. Сама же Гандзюк еще при жизни называла его вероятным заказчиком нападения.

Рищук уволился с должности заместителя главы Херсонской ОГА 8 апреля. Он утверждает, что его увольнение никак не связано с убийством Гандзюк.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог.