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19.06.19 14:05

Насалик: не видел, чтобы Кабмин предоставлял "Нафтогазу" директивы для "свопа" газа из России

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что для подписания с "Газпромом" контракта о транспортировке газа на условиях "своп" "Нафтогаз" должен получить соответствующие директивы от правительства.

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Об этом Насалик рассказал журналистам после заседания Кабинета министров, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Любые контракты, если идут на международном уровне, должны на уровне Кабинета министров Украины получить директивы к переговорному процессу. Я не видел, чтобы на Кабинете министров Украины НАК "Нафтогаз Украины" давали соответствующие директивы", - отметил он.

Министр добавил, что "Нафтогаз уже стал токсичным в переговорах практически со всеми".

"Хочу подчеркнуть, что НАК Нафтогаз Украины требует европейские правила транспортировки российского газа, и в то же время не имеет выделенного оператора для того, чтобы это произошло", - отметил Насалик.

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Накануне "Нафтогаз" предложил "Газпрому" вариант, альтернативный транспортировке газа. ""Газпром" будет передавать нам определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина - РФ, а мы будем передавать точно такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина - ЕС", – написал он на своей странице в Facebook во вторник.

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