Насалик: не видел, чтобы Кабмин предоставлял "Нафтогазу" директивы для "свопа" газа из России

Об этом Насалик рассказал журналистам после заседания Кабинета министров, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Любые контракты, если идут на международном уровне, должны на уровне Кабинета министров Украины получить директивы к переговорному процессу. Я не видел, чтобы на Кабинете министров Украины НАК "Нафтогаз Украины" давали соответствующие директивы", - отметил он.

Министр добавил, что "Нафтогаз уже стал токсичным в переговорах практически со всеми".

"Хочу подчеркнуть, что НАК Нафтогаз Украины требует европейские правила транспортировки российского газа, и в то же время не имеет выделенного оператора для того, чтобы это произошло", - отметил Насалик.

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Накануне "Нафтогаз" предложил "Газпрому" вариант, альтернативный транспортировке газа. ""Газпром" будет передавать нам определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина - РФ, а мы будем передавать точно такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина - ЕС", – написал он на своей странице в Facebook во вторник.

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