Бывшие сотрудники ГБР Луцик и Тура подали в суд на Трубу и хотят восстановиться на должностях

Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает Цензор.НЕТ.

Луцик и Тур просят суд признать действия директора ГБР Романа Трубы относильно их увольнения противоправными. Также они просят отменить приказы об увольнении и восстановить их в должностях.

Суд будет рассматривать дела по правилам упрощенного искового производства без извещения сторон и проведения судебного заседания.

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Как сообщал ранее "Цензор.НЕТ" невыполнение этого же решения Окружного административного суда г. Киева послужило причиной того, что ГПУ открыло уголовное производство против Романа Трубы.

29 мая директор Государственного бюро расследований Роман Труба уволил четырех сотрудников. Среди них - руководитель 2-го управления организации досудебных расследований Александр Тур и руководитель финансового управления Денис Луцик.

Сам Труба назвал увольнения руководителей управлений "обычной ротацией".