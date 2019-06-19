Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
19.06.19 15:24

Кабмин одобрил увольнение трех глав ОГА

Кабинет министров одобрил проекты распоряжений президента об увольнении еще трех глав областных государственных администраций.

кабмин,гройсман

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, сказал агентству "Интерфакс-Украина" вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания, передает Цензор.НЕТ.

"Одобрено увольнение трех глав ОГА", - сказал Розенко.

По его словам, в частности, одним из глав ОГА, увольнение которого одобрено правительством, является руководитель Ровенской области Алексей Муляренко.

Отмечается, что на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что от президента Владимира Зеленского поступили первые пять предложений на назначение глав ОГА.

Премьер отметил, что правительство начнет работу в этом направлении, чтобы на следующем заседании Кабмина рассмотреть эти кандидатуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент уволил 15 глав ОГА (обновлено)

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100