Суд продлил арест обвиняемому в госизмене экс-регионалу Ефремову еще на 2 месяца, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице ГПУ в Facebook.

"Старобельским районным судом Луганской области продлена мера пресечения (содержание под стражей) обвиняемому А.Ефремову еще на 2 месяца – до 17.08.2019 включительно", - сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

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Напомним, Александр Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины.

Экс-регионал обвиняется в организации захвата здания Луганской ОГА весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.

23 июля 2018 года ГПУ начала заочное расследование в отношении соратников Ефремова - экс-нардепа С. Горохова и бывших председателя Луганского областного совета В. Голенко, его первого заместителя Е. Харина, Луганского городского головы С. Кравченко и его первого заместителя М. Пилавова.

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