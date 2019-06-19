Тымчук противодействовал информационным операциям спецслужб РФ задолго до начала вторжения в Крым и на Донбасс, - Бутусов

Об этом на своей странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Во времена Януковича, времена сдачи Украины, его работа казалась безнадежной, но он не сломался. Он был одним из немногих в Украине, кто по-настоящему понимал, что современная война представляет собой комплекс информационно-боевых операций. Информация мобилизует общество на войну, информация мотивирует бойцов вступать в бой, информация определяет уровень внешнеполитической поддержки. Без эффективной информационной поддержки мобилизация Украины для отражения российской агрессии была бы невозможна. И Дмитрий был одним из тех, кто лично определял направления информационной войны и защиты Украины", - отметил журналист.

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"Блог Тымчука был одним из ключевых источников информации о войне в Украине, и имел колоссальное значение с военной точки зрения. Огромные ресурсы российской пропаганды были брошены на дискредитацию Тымчука, враг прекрасно понимал огромное значение качественного и проукраинского освещения событий, огромные возможности влияния Тымчука в соцсетях и в СМИ. У нас были публичные разногласия с Дмитрием по одному из событий, но мы с ним вместе разобрались и сделали выводы, и я с большим уважением относился к деятельности Дмитрия как народного депутата, установились дружеские отношения. Он действовал честно, принципиально, он не был политиканом и демагогом, он состоялся как настоящий профессионал в оборонной сфере. Власть не вырастила ему корону на голове, как это происходит со многими, он продолжал работать на защиту нашей Родины, и отдавал все свои силы, физические и эмоциональные", - подчеркнул Бутусов.

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"Следствие сделает свои выводы, это их работа. По моему мнению - Дмитрий Тымчук заслуживает самой высокой награды от государства. И почтить память Дмитрия должны все мы, для кого память начала Войны за независимость всегда будет священной, кто каждый день в самые тяжелые моменты читал сводки Тымчука... Светлая память", - резюмировал главред "Цензор.НЕТ".

Напомним, в Киеве в среду, 19 июня, найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

По факту гибели Тымчука начато уголовное производство. Полицейские рассматривают несколько рабочих версий случившегося.