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19.06.19 16:42

ПЦУ проведет форум единства одновременно с собором Филарета: "Путь, очерченный Томосом, является единственно верным и каноническим"

Православная церковь Украины 20 июня проведет всеукраинский церковно-общественный форум единства украинского православия. Он будет проходить параллельно с собором Киевского патриархата, который созвал почетный патриарх ПЦУ Филарет (Денисенко).

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), чья епархия выступила одним из организаторов форума.

"Форум призван донести обществу месседж о необходимости и важности церковного единства в условиях современной Украины и констатировать, что путь, очерченный томосом Константинопольской Матери-Церкви об автокефалии Православной церкви Украины, на сегодня является единственно верным и каноническим, который приведет к признанию Православной церкви Украины поместной церковью-сестрой в семье других поместных церквей", - говорится в анонсе мероприятия.

Форум проводится с благословения предстоятеля ПЦУ Епифания (Думенко).

Он будет проходить в конференц-зале возле Спасо-Преображенского собора в Киеве и начнется в 11:00.

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Напомним, что в это же время во Владимирской церкви запланировано проведение собора Киевского патриархата.

ПЦУ не признает это собрание как собор и предупредила, что его участники во главе с Филаретом будут отлучены.

ПЦУ проведет форум единства одновременно с собором Филарета: Путь, очерченный Томосом, является единственно верным и каноническим 01

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