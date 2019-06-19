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19.06.19 16:56

Зеленский назначил Моцика, Бондаря, Лутковскую и Веремия представителями Украины в подгруппах на переговорах в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил четырех уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Зеленский назначил Моцика, Бондаря, Лутковскую и Веремия представителями Украины в подгруппах на переговорах в Минске

Соответсвующий указ №414/2019 обнародован на сайте АП, передает Цензор.НЕТ.

Согласно указу Зеленского от 19 июня, Богдан Бондарь уполномочен представлять Украину в рабочей подгруппе ТКГ по вопросам безопасности; Игорь Веремий – в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам, Валерию Лутковскую – в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам и Александра Моцика – в рабочей подгруппе по политическим вопросам.

Кабинету министров Украины поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с обеспечением представительства Украины в Трехсторонней контактной группе.

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