Первый замглавы ГФС Белан: Благодаря взаимодействию с иностранными партнерами за 2 последних года из незаконного оборота изъяты сигареты стоимостью 58 млн грн

Об этом в интервью изданию "РЕЙТИНГ. Бизнес в официальных цифрах" заявил первый заместитель главы ГФС Сергей Белан, сообщает Цензор.НЕТ

"Нелегальный трафик сигарет имеет транснациональный характер, поэтому без эффективных механизмов сотрудничества с иностранными партнерами нам не обойтись", - отметил он. - Прежде всего мы наладили действенное сотрудничество с компетентными органами стран Европы и европейскими организациями, перед которыми, в частности, стоят и задачи противодействия нелегальному обороту сигарет".

По его словам, это обусловлено тем, что конечной точкой незаконного перемещения нелегальных табачных изделий являются страны Европы, особенно Великобритания, бюджеты которых теряют миллиарды евро из-за незаконного перемещения сигарет на их территорию.

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"В этом вопросе основные наши партнеры - Государственная налоговая и таможенная служба Великобритании (HRMC) и Европейский офис по борьбе с мошенничеством (OLAF)", - отметил Сергей Белан.

"Для нас такое сотрудничество является принципиальным, ведь от него зависит международный имидж Украины, а бюджет нашей страны несет потери из-за уклонения от уплаты акцизного налога", - подчеркнул первый замглавы ГФС.

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Он также сообщил, что все изъятые сигареты были уничтожены в соответствии с действующим законодательством с привлечением иностранных партнеров и уполномоченных украинских организаций.