Если бы парламент хотя бы одного созыва состоял наполовину из таких людей, как Тымчук, Украина была бы самодостаточным государством, - реакция журналистов на смерть нардепа

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"В это просто не верится. Сейчас в голове звучит его спокойный, рассудительный голос. Он был большим патриотом Украины, любил нашу страну и любил людей. Он был искренне принципиален во всем - касалось это отражения агрессии России, или расследования Комитета ВР вопроса пожаров на украинских складах. Я уверен, если бы наш парламент хотя бы одного созыва состоял хотя бы наполовину из таких людей, как Дмитрий, Украина была бы сильным, самодостаточным государством. Таких людей вообще немного, а еще меньше их во власти. Безумно жаль, безумно несправедливо. RIP", - написал Виталий Рябошапка.

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Журналист "Громадского" Данило Мокрик заявил, что считает подозрительным то, что Тымчук был дома в рабочее время:

"Дмитрий Тымчук час-два назад застрелился во время чистки наградного оружия, говорят. Отличная рабочая версия от Антона Геращенко. Но вот что удивительно: почему Тимчук был в это время дома? Идет заседание ВР. А Тымчук ходил на заседания прилежно. Вот - статистика его посещения. Стрнн".

Волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай написал, что не верит в версию неосторожного обращения с оружием:

"Я не верю в неосторожного обращения с оружием, это все сказки для бабушек. Да еще и в голову. Во время чистки ... Бред. Дмитрий Тымчук был профессиональным военным, а не тем, кто заглядывает в заряженный пистолет, держа палец на крючке. Самоубийство? Возможно. Я не верил в самоубийство Леньки Кантера, думал, что убили, пока не увидел видео. Поэтому после этого готов рассматривать все возможные версии. Но с той активизацией спецслужб РФ, каждый месяц кого-то ловят с взрывчаткой, с теми заявлениями, которые звучат из Европы о войне с разведкой РФ, после Солсбери, Литвиненко, Хараберюшы... Мои соболезнования родным. Мы потеряли бойца, играл значительную роль в информационной противодействия РФ, работу которого ценили не только в Украине, но и в НАТО. Вечная память".

Журналистка Татьяна Даниленко также заявила, что не верит в версию случайного выстрела:

"Дмитрий Тымчук найден мертвым с огнестрельным ранением в голову. Еще несколько дней назад поверила бы в официальную версию - случайный самострел. Но весь массив информации, полученный за эти дни, приводит к мысли, что таких случайностей почти не бывает. Украина для россиян - проходной двор, где они могут все или почти все".

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Юрий Романенко подытожил, что Тымчук задолго до начала войны работал в поле информационного сопротивления:

"Мы познакомились с Дмитрий Тымчук (Dmitry Tymchuk) в 2007 году. Он пришел на "Главред", тогда не хватало в публичном поле военных экспертов и я решил помочь его раскрутить. Спустя год, я предложил его в качестве главреда на проект "Флот2017", который занимался проблемами безопасности в Черном море, Крымом и Севастополем. Проект был зубастый и не раз заставлял визжать уже тогда россиян. Дима был участником наших многих проектов и движух,начиная от Украинского революционного клуба и заканчивая "Хвилей", куда он написал не один десяток статей на военно-политическую тематику. В 2014 году он создал группу "Информационное сопротивление", а потом стал нардепом. Власть не испортила Диму и он всегда был на связи. Его последняя работа - глава о военном потенциале ОРДЛО, которая вошла в доклад Института будущего по Донбассу. Он писал ее вместе с другими членами ИС. Хотя мы не всегда с ним сходились в политических оценках, но это никогда не мешало сохранять человеческие отношения.

Дима был настоящим, не фейковым патриотом, человеком со стержнем. Именно на таких людях держится наша Украина. Они годами незримо делают работу о которой большинство и не знает, и не соглашается ее делать. Это соль нашей земли. Большая потеря для Украины и родных. Земля тебя пухом, Дима".

Эксперт-криминолог Анна Маляр высказала предполжения, которые можно сделать уже сегодня, исходя из имеющейся информации:

"Смерть Дмитрия Тымчука ошеломила. В такой ситуации стоит выдвигать и проверять все версии, следствие и делает. Но даже по тем отрывкам информации, которые мы имеем, можно делать определенные предположения. Рабочий день, семейное помещение, в котором, как я поняла, было три человека - погибший, жена и лицо женского пола. В такой обстановке говорить о заказном убийстве по политическим мотивам, пожалуй, не стоит. Хотя, учитывая деятельность и статус погибшего, такая версия должна также рассматриваться следствием.



Чистил оружие или нет? На этот вопрос следствию будет очень просто ответить, чистка оружия требует специальные - жидкость, пасту, щетку, тряпку и тому подобное. Поэтому, на месте происшествия эти средства либо есть, либо нет. Но также установление факта чистки оружия не означает несомненно, что в процессе чистки произошел выстрел. Мог произойти, а мог выстрел быть осуществлен и позже.



Много важной информации несет место входного отверстия от пули и раневой канал. Скажем, в 2018 один депутат Киевсовета чистил оружие и неосторожно нанес себе ранение в живот. Чувствуете ризницию? Живот и голова. Если ранение в голову, то имеют право на жизнь все версии - неосторожность, умышленное убийство, самоубийство. Экспертизы - судебно-медицинская и баллистическая, смогут дать ответ на вопрос - возможно нанести такое ранение собственноручно и или в процессе чистки оружия это произошло.



Но уже сейчас, могут быть первые ответы о причинах гибели, если опросить людей, которые в момент выстрела находились в помещении, и узнать в них об обстоятельствах, предшествовавших выстрелу. А именно - в каком состоянии был Дмитрий сегодня и последние полгода, с кем и о чем говорил в день гибели, почему сегодня не пошел на работу, были ли длительные конфликты в семье и какие были отношения с женой. Бытовая версия событий также вероятная - как в контексте убийства, так и самоубийства".

Протоиерей ПЦУ Константин Холодов, главный капеллан в АТО, отметил, что Тымчук имел настоящее достоинство:

"Это не только большая потеря для страны... Это четкий сигнал всем тем, кто когда-либо решился быть достойным. Достоинство дорого стоит. Достоинство стоит целой жизни ...

Покойся с миром, брат..."

"Предварительная версия: неосторожное обращение с оружием. Подробности уточняются. Веяная память. Он был хороший человек", - написала Соня Кошкина.

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Напомним, в Киеве в среду, 19 июня, найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

По факту гибели Тымчука начато уголовное производство. Полицейские рассматривают несколько рабочих версий случившегося.