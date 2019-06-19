Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
19.06.19 17:23

Полиция квалифицировала лжеминирование 38 объектов в Харькове как теракт

Полиция квалифицировала как теракт не подтвердившееся сообщение о минировании 38 объектов, среди которых аэропорт, больницы, жилые дома и торговые центры, поступившее 18 июня.

Полиция квалифицировала лжеминирование 38 объектов в Харькове как теракт

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Нацполиция в Харьковской области.

"Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 55550 кв.м помещений и 14820 кв. м прилегающей территории, эвакуировали 1915 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ обнаружено не было... Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Напомним, 18 июня в полицию поступило сообщение о минировании 38 объектов города Харьков и области. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин инициирует проверку законности решения Харьковского горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100