Ожидаем судебные заседания по продлению сроков содержания под стражей для военнопленных украинских моряков, - Полозов

Об этом написал в Facebook руководитель группы защиты украинских военнопленных моряков Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ.

"Завершился очередной виток следственных действий в отношении военнопленных украинских моряков. Всех моряков и их адвокатов следствие ознакомило с ранее назначенными и проведенными экспертизами общее число которых превышает 30", - написал адвокат.

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По его словам, ФСБ РФ продолжает проводить следственные действия в необходимом им объеме и содержать под стражей военнопленных моряков. В то же время пленные украинцы демонстрируют всему миру свою стойкость, волю и достоинство.

"Конечно, мы ожидаем, что власти Российской Федерации все-таки займут конструктивную позицию и будут реализовывать те обязательства, которые на них возложены международными инстанциями. Конечно мы надеемся на лучшее, но готовы и к негативному развитию событий. В случае неисполнения властями Российской Федерации решения трибунала ООН в установленный срок, мы ожидаем начало завершающего этапа следственных действий в последних числах июня - начале июня, а также судебные заседания по продлению сроков содержания под стражей, после чего наступит стадия ознакомления с материалами дела", - сообщил Полозов.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь принимать участие в слушаниях.

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Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.