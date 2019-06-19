Возвращение России в ПАСЕ: Госдума сформировала свою делегацию

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

"Совет Думы утвердил состав думской части делегации Федерального Собрания в ПАСЕ или, как она официально называется, депутации Государственной Думы.(...) Был одобрен список делегации Госдумы, которая может быть командирована на сессию ассамблеи в Страсбург с 24 по 28 июня в составе 11 депутатов", - сказал Слуцкий.

Он отметил, что заявка на подтверждение полномочий российской делегации будет подаваться исходя из результатов голосования по резолюции к докладу Петры де Суттер и по поправкам об ограничении санкционного механизма ПАСЕ.

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"Если рекомендации регламентного комитета будут приняты без изъятий и, следовательно, будет введен запрет на ограничение права слова, голоса и представительства национальных делегаций в ассамблее, российские депутаты и сенаторы приедут в Страсбург и 25 июня войдут в зал заседаний Дворца Совета Европы", - сказал Слуцкий.

Напомним, Россия перестала участвовать в работе ПАСЕ в 2016 году. Это произошло после того, как российскую делегацию лишили права голоса из-за присоединения Крыма. После этого Москва также прекратила выплату членских взносов в организацию.

3 июня 2019 года регламентный комитет ПАСЕ утвердил проект резолюции, которым предлагается внести изменения в регламент, что может осложнить наложения санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возможное возвращение в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.

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Ассамблея рассмотрит утвержденный комитетом проект резолюции в конце июня.