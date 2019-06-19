"Квартал-95" ищет актера на роль Зеленского: главное требование - голос "с хрипотцой"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт студии "Квартал-95".

"Уже 14 лет подряд студия "Квартал 95" с юмором и иронией на сцене показывает политическую жизнь Украины. За это время в стране сменилось четыре президента. И, конечно, все они были основными персонажами в концертах "Вечернего Квартала". Теперь, когда художественный руководитель "Квартала" и сам стал Президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех выполнять его роль на сцене", - сказано в сообщении.

Участие в конкурсе может принять кто угодно. Главное требование - голос "с хрипотцой".

"Если Вы уверены, что сможете смешно и правдоподобно показать Зеленского, что Вам поверят не только близкие, но и охранники на проходной Администрации Президента, присылайте свое видео", - призывают организаторы конкурса.

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Победителю обещают появление на концерте-съемке "Вечернего Квартала".