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19.06.19 18:29

Суд вернул иск о запрете проведения "Киевпрайда"

Окружной административный суд города Киева, рассмотрев исковое заявление Игоря Мосийчука о запрете проведения 23 июня Марша равенства "Киевпрайд", постановил - вернуть его истцу.

киевпрайд

Исковое заявление было возвращено в связи с несоблюдением им требований, предусмотренных Кодексом административного судопроизводства Украины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт суда.

Согласно КАСУ, возвращение искового заявления не лишает права повторного обращения в административный суд в порядке, установленном законом.

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Отметим, что истец просил суд признать противоправной бездеятельность Киевской городской государственной администрации по несовершению действия на запрет проведения 23 июня Марша равенства "Киевпрайд" и просил суд вынести решение о запрете его проведения.

Напомним, марш равенства, организованный ЛГБТ-инициативой "Киевпрайд" (KyivPride), пройдет в Киеве в воскресенье, 23 июня.

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