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19.06.19 18:31

Кабинет министров выделил 32,5 миллиона гривен на международный аудит "Укроборонпрома"

Ранее на аудит предприятия собирались потратить 32 млн гривен, но оказалось, что этих денег не хватит.

укроборонпром

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы вынуждены вносить изменения в вопросы международного аудита Укроборонпрома. Скорректировали сумму до 32,5 миллионов гривен. Говорю твердо: аудиту Укроборонпрома - быть. Мы на этом настаиваем и профинансируем процесс", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Ранее в пятницу, 14 июня, Кабинет министров Украины отменил собственное решение о выделении 32 миллионов гривен на международный аудит Государственного концерна "Укроборонпром", поскольку тогда возникла необходимость пересмотреть и уточнить сумму такой поддержки.

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22 мая Гройсман заявил, что Кабинет министров выделяет 32 миллиона гривен на финансовый аудит ГК "Укроборонпром".

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

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Президент Петр Порошенко заявил о проведении международного аудита в ГК "Укроборонпром".

7 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело ряд обысков у фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны, в том числе по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря.

9 марта "Национальный корпус" и "Национальные дружины" организовали в центре Киева акцию протеста против коррупции в "Укроборонпроме". У здания Администрации Президента митинг перерос в столкновения. Пострадали трое силовиков. Один из них доставлен в больницу с химическим ожогом глаз.

Позже представители "Национального корпуса" попытались прорваться к выступающему в центре Черкасс президенту Петру Порошенко. По данным Нацполиции, в результате действий "Нацкорпуса" пострадали 22 полицейских.

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11 марта вышла четвертая часть расследования Bihus.info, в которой рассказывается о том, что все следственные органы, которые должны расследовать хищения на оборонке, знали о нем. Журналисты утверждают, что в Генпрокуратуре, Военной прокуратуре, Службе безопасности, ГФС и НАБУ неоднократно открывали уголовные производства, но закрывали их за взятки.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий ликвидацию "Укроборонпрома".

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