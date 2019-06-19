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19.06.19 18:32

"Возвращение украинских активов в украинское правовое поле", - Кучма на заседании ТКГ назвал условие снятия блокады ОРДЛО

Украинская сторона на заседании ТКГ заявила о невозможности пересмотра решения СНБО о торговых ограничениях для ОРДЛО до возвращения активов в украинское правовое поле.

"Возвращение украинских активов в украинское правовое поле", - Кучма на заседании ТКГ назвал условие снятия блокады ОРДЛО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Кучмы Дарья Олифер, информирует Цензор.НЕТ.

"Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности. Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО", - отметил Кучма.

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Отдельно украинская сторона подчеркнула недопустимость выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО. Такие действия блокируют Минский процесс и ставят под угрозу дальнейший процесс мирного урегулирования.

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