После переговоров в Минске началась подготовка к "хлебному перемирию" на Донбассе, - Олифер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке Дарка Олифер - пресс-секретарь главы украинской делегации на переговорах, второго президента Украины Леонида Кучмы.

Она отметила: "По итогам сегодняшней работы Трехсторонней контактной группы. Выполнение блока вопросов по безопасности является точкой отсчета для имплементации Минских соглашений.

Введение режима тишины могло бы изменить к лучшему ситуацию с безопасностью в Донбассе, прежде всего, для мирных жителей, которые живут по обе стороны линии соприкосновения. Однако, обострение, которое наблюдалось в течение последних дней, мешает этой мирной инициативе. Подгруппе в сфере безопасности поручено проработать подготовку к т.н. "хлебному перемирию". В этих условиях СММ ОБСЕ должна получить надежный и безопасный доступ по всей территории Украины согласно ее мандата.

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В рамках заседания ТКГ украинская сторона проинформировала участников встречи о своих дальнейших шагах по противоминной деятельности. Так, на прошлой неделе в Мариуполе был открыт Центр разминирования ГСЧС Украины. В условиях, когда только на пидкронтрольний Украины территории Донбасса заминировано 7 тыс. кв. км., работа такого центра является сверхважной.

Гуманитарная подгруппа сосредоточена на освобождении удерживаемых лиц, эта работа продолжается. Стороны обсудили участие Международного Комитета Красного Креста в поиске пропавших без вести.

Социально-экономическая подгруппа обсудила инфраструктурные вопросы, в частности, обеспечение стабильного водоснабжения мирных жителей Донбасса.

Отдельно украинская сторона подчеркнула недопустимость выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО. Такие действия блокируют Минский процесс и ставят под угрозу дальнейший процесс мирного урегулирования".

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