Один наш воин погиб, один получил ранение. Враг нарушил перемирие 4 раза с начала суток 19 июня, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

На вечернем брифинге была озвучена такая информация: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил, из них:

вблизи населенного пункта Новотроицкое, от направления Докучаевска - из гранатометов различных систем;

В районе Лебединского, от направлениянаселенного пункта Саханка - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Марьинка, от направления Луганска - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил:

вблизи Новозвановки, от направления Калиновое - из автоматических гранатометов.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".

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