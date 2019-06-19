Лоукостер Ryanair начал полеты из Одессы в польский Краков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Boeing-737 прибыл в Одессу из Кракова в 12:10 по киевскому времени с более чем 90% загрузкой.

Теперь рейс "Одесса-Краков" будет выполняться дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Продолжительность полета составляет 1 час 45 минут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лоукостер Ryanair начал полеты из Харькова в Польшу, - Омелян

В честь открытия маршрута Ryanair объявила распродажу билетов из Одессы за €28,99 с сентября по ноябрь 2019 года. Билеты по такой цене будут доступны до 21 июня.

Напомним, Краков – первый из шести анонсированных авиакомпанией направлений для Одессы. С октября 2019 года в рамках зимнего расписания добавится Берлин (Германия), Вроцлав, Гданьск, Катовице и Познань (Польша).

Читайте также: Ryanair в 2019 году откроет 7 новых маршрутов в Украине