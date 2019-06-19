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19.06.19 19:52

Лоукостер Ryanair начал полеты из Одессы в польский Краков

Сегодня Международный аэропорт "Одесса" принял первый рейс лоукостера Ryanair.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Лоукостер Ryanair начал полеты из Одессы в польский Краков 01

Boeing-737 прибыл в Одессу из Кракова в 12:10 по киевскому времени с более чем 90% загрузкой.

Теперь рейс "Одесса-Краков" будет выполняться дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Продолжительность полета составляет 1 час 45 минут.

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В честь открытия маршрута Ryanair объявила распродажу билетов из Одессы за €28,99 с сентября по ноябрь 2019 года. Билеты по такой цене будут доступны до 21 июня.

Напомним, Краков – первый из шести анонсированных авиакомпанией направлений для Одессы. С октября 2019 года в рамках зимнего расписания добавится Берлин (Германия), Вроцлав, Гданьск, Катовице и Познань (Польша).

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