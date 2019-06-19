Деятельность храма в помещениях ВР должна быть прекращена, - решение суда

К такому выводу пришел Окружной административный суд Киева, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на текст постановления № 640/3130/19.

С иском обратился нардеп Виктор Романюк. Он подчеркивал незаконность работы храма Московского патриархата в помещениях парламента и бездеятельность аппарата ВР относительно закрытия культового заведения.

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Суд согласился с доводами истца частично. В частности, бездеятельность Аппарата Верховной Рады Украины по непрекращению деятельности Свято-Владимирского храма Московского патриархата признана противоправной. Теперь сотрудники Аппарата должны прекратить деятельность церкви, освободив кабинет, в котором она размещалась.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Отметим, что храм Московского патриархата в стенах Верховной Рады работает более 10 лет. Правового статуса он не имеет.