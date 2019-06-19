Нидерланды совершили ряд дипломатических шагов по отношению к России из-за ее нежелания "адекватно отвечать на запросы", - Рютте о МН17

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Премьер-министр Марк Рютте заявил, что правительство прибегает к таким шагам исключительно по просьбе Генеральной прокуратуры, чтобы не допустить роли политических мотивов: "Это не политический процесс".

Он не указал, о каких именно шагах идет речь. Правительство Нидерландов сообщило о своих действиях Палате представителей.

Прокуратура считает, что "российские власти адекватно не ответили на запросы о правовой помощи".

Ранее сегодня прокуратура Нидерландов заявила, что подозревает Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в причастности к крушению самолета "Боинг-777" Малайзийских авиалиний на Донбассе в июне 2014 года.

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По словам главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке, они сами не стреляли по самолету, но организовали доставку на Донбасс вооружения, из которого был сбит "Боинг".

Нидерланды пообещали направить Украине и РФ запросы о выдаче подозреваемых.

СБУ объявила о подозрении четверым фигурантам дела о крушении Боинга МН17.