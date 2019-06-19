ГБР расследует возможное превышение служебных полномочий патрульными во время конфликта на Бессарабке

Как сообщают в пресс-службе ГБР, следователи открыли уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий работниками полиции (ч.1 ст. 365 Уголовного кодекса Украины), передает Цензор.НЕТ.

"Досудебное расследование начато по видеоматериалам, обнародованным в социальных сетях. Из распространенного видео видно, что работники полиции с применением силы задерживают женщину и мужчину, надевая на них наручники. Также, согласно сообщению в социальных сетях, несовершеннолетний ребенок задержанных из-за инцидента был вынужден провести несколько часов закрытом в автомобиле", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств инцидента и оценки правомерности действий работников полиции.