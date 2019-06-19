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19.06.19 21:45

Круг подозреваемых в уничтожении MH17 будет расширен, - замглавы ГПУ Сторожук

Круг подозреваемых в причастности к уничтожению пассажирского самолета рейса MH17 на Донбассе будет расширен, заявил заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук.

боинг,777,мн17

Как передает Цензор.НЕТ, об том он заявил  в комментарии Радио НВ

"Я могу утверждать, что он (круг подозреваемых, — Ред)  будет расширен, но после того, как совместная Международная (следственная) группа будет готова к тому, чтобы эту информацию предоставить общественности", — сказал он.

Также Сторожук отметил, что отчет Международной следственной группы и описанные ею обстоятельства совершения преступления были максимально детальными.

19 июня  прокуратура Нидерландов заявила, что подозревает Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в причастности к крушению самолета "Боинг-777" Малайзийских авиалиний на Донбассе в июне 2014 года.

Также на Цензор.НЕТ: Расследование совместной следственной группы по MH17 четко указывает на то, кто совершил это преступление, - Климкин

По словам главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке, они сами не стреляли по самолету, но организовали доставку на Донбасс вооружения, из которого был сбит "Боинг".

Нидерланды пообещали направить Украине и РФ запросы о выдаче подозреваемых.

СБУ объявила о подозрении четверым фигурантам дела о крушении Боинга МН17.

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