Круг подозреваемых в уничтожении MH17 будет расширен, - замглавы ГПУ Сторожук

Как передает Цензор.НЕТ, об том он заявил в комментарии Радио НВ.

"Я могу утверждать, что он (круг подозреваемых, — Ред) будет расширен, но после того, как совместная Международная (следственная) группа будет готова к тому, чтобы эту информацию предоставить общественности", — сказал он.

Также Сторожук отметил, что отчет Международной следственной группы и описанные ею обстоятельства совершения преступления были максимально детальными.

19 июня прокуратура Нидерландов заявила, что подозревает Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в причастности к крушению самолета "Боинг-777" Малайзийских авиалиний на Донбассе в июне 2014 года.

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По словам главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке, они сами не стреляли по самолету, но организовали доставку на Донбасс вооружения, из которого был сбит "Боинг".

Нидерланды пообещали направить Украине и РФ запросы о выдаче подозреваемых.

СБУ объявила о подозрении четверым фигурантам дела о крушении Боинга МН17.