На саммите ЕС в Брюсселе обсудят выдачу российских паспортов на оккупированном Донбассе

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского Совета по поводу проведения 20-21 июня саммита ЕС в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, Европейский Совет обсудит последнее развитие событий и ситуации на востоке Украины и в Азовском море. Встреча лидеров ЕС также ознаменуется пятой годовщиной со дня сбития самолета малазийских авиалиний рейса MH17, в результате чего погибли 298 человек.

"Следует ожидать, что лидеры призовут Россию освободить захваченных украинских моряков и обеспечить свободное прохождение через Керченский пролив. Также ожидается, что они выскажут самую серьезную обеспокоенность выдачей Россией паспортов в Донецкой и Луганской областях Украины, что противоречит духу и целям Минских соглашений", - подчеркивается в сообщении.

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Напоминаем, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.