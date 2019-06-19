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19.06.19 22:39

"Поддерживаю протест, кроме голодовки", - Портнов о студентах, которые выступают против его назначения профессором КНУ имени Шевченко

Экс-замглавы АП времен Януковича Андрей Портнов уточнил, что его снова взяли на кафедру конституционного права Национального университета имени Шевченко, а не восстановили на работе.

"Поддерживаю протест, кроме голодовки", - Портнов о студентах, которые выступают против его назначения профессором КНУ имени Шевченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом бывший заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче заявил в своем Telegram-канале.

"СМИ пишут, что Портнов восстановился профессором юридического факультета Национального университета им. Шевченко и студенты предлагают протестовать", - отметил он.

"Информирую, меня не возобновляли, а заново приняли на кафедру конституционного права", - заявил Портнов.

"И я поддерживаю протест, кроме голодовки. Граждане должны свободно выражать свои мысли и заниматься в любом удобном для них формате", - добавил он.

Поддерживаю протест, кроме голодовки, - Портнов о студентах, которые выступают против его назначения профессором КНУ имени Шевченко 01

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