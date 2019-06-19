У избитого в Харькове оператора Макарюка ретроградная амнезия, риск повторного инсульта и не работает правая рука, - журналистка Черненко

Об этом в Facebook сообщила харьковская журналистка Анна Черненко, передает Цензор.НЕТ.

"Ему лучше, нет острой угрозы жизни, но остается риск повторного инсульта. Острый период - 4 месяца. Врачи перевели в палату. Все, что смогли, медики сделали, теперь дело за внутренними силами - он восстанавливает память и себя самого. Последствием инсульта стала ретроградная амнезия и дезориентация. Кроме этого не работает правая рука. Этим заняты реабилитологи. Не сдаемся и продолжаем искать новых свидетелей", - написала она.

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Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошла массовая драка с участием представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала Вадим Макарюк: камера разбита, сам он до сих пор находится в реанимации. 13 июня суд отправил подозреваемого в избиении оператора под круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля.

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