Великобритания призвала Россию сотрудничать с прокуратурой Нидерландов по расследованию гибели МН17

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министр иностранных дел призвал РФ в полной мере сотрудничать со следователями после объявления совместной следственной группой по делу МН17 и прокуратурой Нидерландов, что они обвиняют четырех подозреваемых в убийстве 298 человек и падении самолета МН17 над восточной территорией Украины, которая была под контролем пророссийских боевиков в то время", - говорится в тексте заявления, опубликованного на сайте британского МИД.

Как отмечается, в дополнение к объявленным сегодня подозрениям, Великобритания будет продолжать поддерживать Австралию и Нидерланды в их призыве к Российской Федерации признать свою ответственность как государства за сбитие самолета МН17.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД России вступился за Гиркина и его подельников: "Абсолютно голословные обвинения"

"Российская Федерация теперь должна в полной мере сотрудничать с прокуратурой и оказывать любую помощь, которую требует следствие согласно резолюции Совета Безопасности ООН № 2166. Обвинения, выдвинутые против этих лиц, свидетельствуют о том, что международное сообщество единым фронтом выступает против безнаказанности тех, кто повинен в этом подлом убийстве 298 невинных людей", - заявили в британском МИД.

Напоминаем, 19 июня прокуратура Нидерландов заявила, что подозревает Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в причастности к крушению самолета "Боинг-777" Малайзийских авиалиний на Донбассе в июне 2014 года.

По словам главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке, они сами не стреляли по самолету, но организовали доставку на Донбасс вооружения, из которого был сбит "Боинг".

Нидерланды пообещали направить Украине и РФ запросы о выдаче подозреваемых.

СБУ объявила о подозрении четверым фигурантам дела о крушении Боинга МН17.