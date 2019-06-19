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19.06.19 23:16

УПЦ МП просит Окружной админсуд Киева отменить регистрацию ПЦУ

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по иску Киевской митрополии УПЦ МП, которая просит признать противоправной и отменить регистрацию Православной церкви Украины.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

Ответчиками по иску указаны Министерство культуры и Государственный регистратор КП Центр правовой помощи и регистрации.

УПЦ МП мотивировала свой иск "допущением существенных нарушений действующего на момент проведения государственной регистрации создания юридического лица законодательства Украины, а также совершением ответчиками по административному делу противоправных действий".

Глава юридического отдела УПЦ МП Александр Бахов заявил, что ПЦУ якобы не может называться Киевской митрополией Украинской православной церкви "потому, что первичный правоустанавливающий документ Томос, который они должны были уважать и выполнять, определяет им два названия - Православная Церковь Украины (ПЦУ) и Святейшая Церковь Украины (СЦУ)".

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