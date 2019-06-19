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19.06.19 23:55

Киевская полиция сообщила новые обстоятельства гибели депутата Тымчука

В полиции сообщили новые подробности по расследованию гибели народного депутата и руководителя "Информационного сопротивления" Дмитрия Тимчука.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отделе коммуникации Нацполиции Киева. 

В полиции отмечаюи, что  лицо, которое было близким к погибшему Тымчуку заявило, что в квартире, где нашли тело депутата, отсутствуют несколько ювелирных изделий.

Сейчас правоохранители проводят проверку с целью установления всех обстоятельств смерти депутата Тымчука. 

Напомним, в Киеве в среду, 19 июня, найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

По факту гибели Тымчука начато уголовное производство. Полицейские рассматривают несколько рабочих версий случившегося.

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