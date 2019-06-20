Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
20.06.19 00:22

Одесские депутаты безуспешно попытались уволить Ройтбурда с поста директора художественного музея

19 июня депутаты Одесского областного совета по инициативе депутата от "Оппозиционного блока" Виталия Саутенкова рассмотрели вопрос об увольнении директора Художественного музея Александра Ройтбурда.

ройтбурд

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

Саутенков заявил, что Ройтбурда назначили с нарушениями, а его деятельность не была успешной.

"Он обещал провести электронную паспортизацию запасников. Сколько там картин? Почему специальную депутатскую комиссию не пустили в хранилище? Он обещал многомиллионные инвестиции, а вместо этого рапортует о 300 тысячах", – заявил депутат.

Саутенков добавил, что директор приводит в музей "матерящих голых мужиков в женских трусах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Художник Александр Ройтбурд стал директором Одесского художественного музея. ФОТОрепортаж

Замглавы ОГА Виталий Свичинский ответил, что при Ройтбурде музей стал очень успешным и популярным среди молодежи. Поддержку директору выразил также глава облсовета Анатолий Урбанский.

В итоге за отставку Ройтбурда проголосовало 42 депутата ("Оппозиционный блок", два представителя БПП, 10 членов "Доверяй делам", по четыре депутата от "Батьківщини" и "Нашего края" и два внефракционных). Один депутат проголосовал "против" и 41 – не голосовали. В итоге решение не было принято.

Также читайте: Степанов назвал "шариковыми" комиссию облсовета, пришедшую к Ройтбурду

Ройтбурд заявил, что его пыталась уволить "компания безумных оппоблоковцев", которые выступали против его назначения на должность, сообщает The Babel.

"Я у них – предмет настоящей мании. Они уверены, что я – воплощение мирового зла. Уволить меня они хотят за то, что я редко бываю на работе, хотя я не вылезаю с работы. Но действительно отлучаюсь из музея. Я мотаюсь по всей Украине и по всей Одессе и ищу возможности придать музею ускорение. Сидя в кабинете, этого не сделаешь", – отметил он.

Директор музея добавил, что еще одной претензией депутатов стал концерт группы "Хамерман Знищує Віруси", который они называют "порнографией".

"Они выступали в трусах и пиджаках. Кстати, х...й никто не показывал. Концерт прошел прошлым летом, и с тех пор ничего [лучше] не накопали на меня. Депутаты говорят, что во время концерта было растление несовершеннолетних. На концерте действительно был один ребенок. Его родители упросили нас [чтобы мы их пустили]. Мы его посадили в задний ряд и заткнули уши наушниками. Ему это все было искренне неинтересно", – подчеркнул Ройтбурд.

Директор добавил, что его также обвиняют в проведении несанкционированного ремонта, который сделали без привлечения бюджетного финансирования.

"А еще мы за свои деньги купили музейный свет. Вот это мои преступления перед музеем", – подытожил он.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100