Одесские депутаты безуспешно попытались уволить Ройтбурда с поста директора художественного музея

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".



Саутенков заявил, что Ройтбурда назначили с нарушениями, а его деятельность не была успешной.



"Он обещал провести электронную паспортизацию запасников. Сколько там картин? Почему специальную депутатскую комиссию не пустили в хранилище? Он обещал многомиллионные инвестиции, а вместо этого рапортует о 300 тысячах", – заявил депутат.



Саутенков добавил, что директор приводит в музей "матерящих голых мужиков в женских трусах".

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Замглавы ОГА Виталий Свичинский ответил, что при Ройтбурде музей стал очень успешным и популярным среди молодежи. Поддержку директору выразил также глава облсовета Анатолий Урбанский.



В итоге за отставку Ройтбурда проголосовало 42 депутата ("Оппозиционный блок", два представителя БПП, 10 членов "Доверяй делам", по четыре депутата от "Батьківщини" и "Нашего края" и два внефракционных). Один депутат проголосовал "против" и 41 – не голосовали. В итоге решение не было принято.

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Ройтбурд заявил, что его пыталась уволить "компания безумных оппоблоковцев", которые выступали против его назначения на должность, сообщает The Babel.



"Я у них – предмет настоящей мании. Они уверены, что я – воплощение мирового зла. Уволить меня они хотят за то, что я редко бываю на работе, хотя я не вылезаю с работы. Но действительно отлучаюсь из музея. Я мотаюсь по всей Украине и по всей Одессе и ищу возможности придать музею ускорение. Сидя в кабинете, этого не сделаешь", – отметил он.



Директор музея добавил, что еще одной претензией депутатов стал концерт группы "Хамерман Знищує Віруси", который они называют "порнографией".



"Они выступали в трусах и пиджаках. Кстати, х...й никто не показывал. Концерт прошел прошлым летом, и с тех пор ничего [лучше] не накопали на меня. Депутаты говорят, что во время концерта было растление несовершеннолетних. На концерте действительно был один ребенок. Его родители упросили нас [чтобы мы их пустили]. Мы его посадили в задний ряд и заткнули уши наушниками. Ему это все было искренне неинтересно", – подчеркнул Ройтбурд.



Директор добавил, что его также обвиняют в проведении несанкционированного ремонта, который сделали без привлечения бюджетного финансирования.



"А еще мы за свои деньги купили музейный свет. Вот это мои преступления перед музеем", – подытожил он.