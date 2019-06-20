России будет трудно оставить без последствий грубое игнорирование решений международных судов, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом дипломат заявила в эфире Общественного ТБ.

"РФ сама страна, в международно правовом плане не является изолированной. У нее тоже есть корабли, ей тоже нужно осуществлять какую-либо деятельность. И возможно, однажды подавать в суд уже в качестве истца. И тут возникает вопрос: как рассматривать вопросы и поддерживать страну, которая сама не в состоянии выполнять решения международных судов?", - отметила она.

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По мнению Зеленко, не в интересах РФ сегодня демонстрировать полное презрение к международному праву.

"Уже слишком полна эта шкатулка международно правовых преступлений и игнорирования решений международных инстанций, резолюции Генассамблеи ООН, международных судов. Просто однажды это может завершиться тем, что груз ответственности и этот уровень санкций возрастет до такой степени, что они уже просто будут неподъемными", - отметила пресс-секретарь МИД.

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