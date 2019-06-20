Следствию еще предстоит выяснить роль крымского предателя Аксенова в организации катастрофы MH17, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД Украины.

В заявлении МИД говорится: "Названы основные подозреваемые: действующие и бывшие сотрудники российских спецслужб и гражданин Украины, который оказывал им содействие.

Следствию придется выяснить роль т.н. "премьер-министра Крыма" С.Аксенова и других лиц в организации преступления, а также назвать его непосредственных исполнителей - членов экипажа Бука.

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Судебный процесс по основным подозреваемых начнется 9 марта 2020 в национальном суде Королевства Нидерланды.

Все важные правовые аспекты, связанные с передачей уголовных производств, судебного рассмотрения дела и исполнения наказания, урегулированы соответствующим Соглашением между Украиной и Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с сбитием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года, заключенным 7 июля 2017 года.

Указанное соглашение создает надлежащее правовое основание для тщательного и правомерного судебного рассмотрения результатов расследования Совместной следственной группы, в рамках которой украинские правоохранительные органы сотрудничают с правоохранительными органами государств, граждане которых погибли в результате сбития самолета.

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МИД обращает внимание на то, что уголовное преследование подозреваемых в организации и совершении преступлений вокруг сбивания самолета неразрывно связано также и с ответственностью России, как государства, за грубое нарушение ряда международно-правовых норм. Среди них - положение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, которая является предметом рассмотрения дела Украины против России в Международном суде ООН.

Мы призываем РФ признать свою ответственность за поставки оружия и сотрудничать со следствием, как это предусмотрено резолюцией СБ ООН 2166 от 17 июля 2014 года".

Напоминаем, 19 июня прокуратура Нидерландов заявила, что подозревает Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в причастности к крушению самолета "Боинг-777" Малайзийских авиалиний на Донбассе в июне 2014 года.

По словам главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке, они сами не стреляли по самолету, но организовали доставку на Донбасс вооружения, из которого был сбит "Боинг".

Нидерланды пообещали направить Украине и РФ запросы о выдаче подозреваемых.

СБУ объявила о подозрении четверым фигурантам дела о крушении Боинга МН17.