Супруга Медведчука увеличила долю в нефтебизнесе в России и сменила партнера. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" со ссылкой на реестр юридических лиц России.

Ранее в расследовании "Нефть для кумы Путина" речь шла о том, как жена Медведчука получила под контроль компанию, которая выиграла конкурс на освоение одного из трех крупнейших нефтяных месторождений Ханты-Мансийского автономного округа России.

Изменения среди учредителей предприятия "НЗНП Трейд" состоялись в конце мая 2019 года. 23 мая доля кипрской компании Ventolor Holding LTD, которой единолично владеет Оксана Марченко через TUMILLON INVESTMENTS LTD, выросла с 50,1% до 61%.

Доля в "НЗНП Трейд" Натальи Лавренюк выросла с 14,9% до 25%. А компании с орбиты российского бизнесмена агрария Сергея Кислова ООО "Развитие" и ООО "Дол" вышли из соучредителей.

По состоянию на 19 июня 2019 г. доли предприятия распределились следующим образом: Ventolor Holding LTD - 61%, Наталья Лавренюк - 25% и АО "Финконсалтпро" - 14%.

По состоянию на конец мая структура кипрских фирм не изменялась - бенефициаром значилась Оксана Марченко.

Наталья Лавренюк - не чужой человек семье Медведчука-Марченко. Согласно данным источников журналистов, в течение 2018 г. Виктор Медведчук с женой Оксаной Марченко и Натальей Лавренюк летели одним частным самолетом напрямую из Киева в Анапу.

АО "Финконсалтпро" - новый бизнес-партнер семьи Медведчука-Марченко в нефтяном бизнесе. Согласно данным российского реестра, компанией владеет ее директор - Николян Родион Гургенович.

Нефтяной бизнес - новое направление для Родиона Николяна. До последнего времени он занимался популяризацией малой авиации, был соучредителем ряда аэроклубов в России, также до сих пор является соучредителем "Фонда содействия развитию авиации общего назначения".



Нефтяной бизнес - новое направление для Николяна Родиона, до последнего времени он занимался популяризацией малой авиации в РФ

Журналистам "Схем" не удалось получить комментарий от Родиона Николяна по бизнес-партнерству с семьей Виктора Медведчука. На сообщения в мессенджерах и звонки он не ответил.

Компания "НЗНП Трейд" не нашла времени для комментария руководства из-за занятости и постоянных совещаний.

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В сентябре 2018 "Схемы" сообщили, что жена лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко контролирует компанию, которая победила в конкурсе на право добывать нефть на Гавриковском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации. Это одно из трех крупнейших российских нефтегазовых месторождений. Суммарные запасы нефти оцениваются в 123,7 миллиона тонн, газа - в 3439 миллионов кубических метров.

Виктор Медведчук, кум президента России Владимира Путина, ранее подтвердил, что его жена, телеведущая Оксана Марченко, является владелицей бизнеса в России.

"Моя жена не занимается бизнесом, она владеет бизнесом, а управляю бизнесом я. Почему я не могу владеть бизнесом? Потому что мои "любимые" американцы в марте 2014 г. ввели в отношении меня санкции. С этим связаны особенности бизнеса, который принадлежит сегодня семье", - заявил Медведчук в эфире телеканала NewsOne.

По словам кума Путина, информация в расследовании "Схем" в основном соответствует действительности.