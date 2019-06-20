СБУ заблокировала контрабанду кокаина из Европы на 200 тысяч долларов. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что участники организованной группы, в которую входили двое граждан Украины, наладили нелегальный ввоз крупных партий наркотиков из одной из стран Бенилюкса.

Контрабандные поставки наркотиков злоумышленники осуществляли автобусными рейсами международного сообщения, маскируя "товар" под стиральный порошок.

Кокаин дельцы сбывали оптовыми партиями на территории столичного региона. Правоохранители задержали двух организаторов противоправного механизма на территории одного из гостиничных комплексов Киевской области, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, во время очередной попытки сбыта почти килограмма кокаина.

Ориентировочная стоимость такой партии наркотиков по ценам "черного рынка" составляет 200 тысяч долларов США.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины фигурантам дела сообщено о подозрении.

Продолжаются следственные действия.



Фото: пресс-служба СБУ

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со следователями столичного Главного управления Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры города Киева.