Жара и слабый ветер: в ряде районов Киева превышена норма загрязнения воздуха, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В течение 18 - 19 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг 6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация. - Ред.) в районах: Оболонского проспекта; Бессарабской и Демеевская площадей", - сказано в сообщении.

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Как отмечается, такие метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) продержатся в г. Киеве до 24 июня.