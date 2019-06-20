Христианская религия - это мирное существование, а не оккупация территорий, - посол Украины Долгов покинул Межпарламентскую ассамблею православия в знак протеста против выступления российского депутата

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Посол Украины в Грузии Игорь Долгов покинул выступление президента Межпарламентской ассамблеи православия, российского депутата С.Гаврилова в знак протеста.

Долгов заявил, что "все украинцы хотят собственную церковь, и то, что мы знаем и что получили - это жесткое сопротивление со стороны Москвы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Без головных уборов, джинсы и лавки для сидения: ПЦУ может изменить правила посещения храмов

На вопрос, как бы он оценил тот факт, что Россия является председателем Межпарламентской ассамблеи православия, посол Украины отметил, что это решение зависит от членов организации.

"Россия оккупировала территорию Украины и продолжает воевать и сегодня. Сегодня у нас один погибший и четверо раненых военных. Это для нас Россия ... Христианская религия и церковь - это мирное существование, а не оккупация территорий. Вот и все. У меня больше нет комментариев", - отметил Долгов.

19-22 июня в Грузии проходит сессия двадцать шестой Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (IAO). В рамках мероприятия Грузию посетили около 100 участников делегаций 25 стран.