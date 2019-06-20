Киевский окружной админсуд должен сдать экзамен на украинскость и подтвердить законность регистрации ПЦУ, - Парубий

Об этом заявил 20 июня в Верховной Раде спикер парламента Андрей Парубий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".



По его словам, в Украине "уже происходят попытки реванша".



"Московская церковь в Украине не только не собирается выполнять закон, честно указывать свой реальный центр – Москву, они уже пытаются отменить регистрацию и украинской, вселенски признанной церкви, хотят забрать у украинцев право иметь свою церковь. Киевский окружной административный суд должен сдать экзамен на государственность и украинскость – и однозначно подтвердить законность регистрации Православной церкви Украины", – заявил Парубий.

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Украинская православная церковь Московского патриархата сообщила 19 июня, что Окружной админсуд Киева открыл производство по делу с требованием отменить государственную регистрацию Православной церкви Украины.