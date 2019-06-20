"Объединение "Слуги народа" и "Голоса" возможно", - Разумков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Разумков заявил в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о том, что объединение с партией "Голос" – это утопия.

"Вопрос же не с кем ты будешь объединяться, вопрос – зачем ты будешь объединяться. Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии "Слуга народа", то, теоретически, объединение возможно", - сказал он.

Кроме того, на вопрос, планируется ли объединение с теми, кто уже был депутатом, он сказал: "С кем мы будем объединяться, я вам сейчас не отвечу. Я бы хотел увидеть, за кого проголосует украинское общество, и с теми, за кого люди проголосуют, нам будет по пути".

Согласно данным последних опросов, в Верховную Раду проходят пять политсил, лидирует партия "Слуга народа". "Голос" Святослава Вакарчука преодолевает 5% барьер.

Читайте также: "Слуга народа", "ОП - За життя", "Голос", "Батькивщина" и "Европейская Солидарность" проходят в Раду, - опрос "Рейтинга"