"Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Европейская Солидарность" и "Голос" преодолевают 5% барьер, - опрос

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром "Социальный мониторинг" 7-10 июня 2019 года, сообщает Цензор.НЕТ.

В рейтинге электоральных симпатий среди политических сил лидирующую позицию продолжает занимать партия "Слуга народа", которую планируют поддержать 49,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Проходной барьер также преодолевают "Оппозиционная платформа - За життя" (10,3%), "Батькивщина" (9%), "Европейская Солидарность" (8,7%), партия "Голос" (5,9%).

Приближаются к 5% "Гражданская позиция" и "Сила и честь" (по 4%).

Среди политиков, которых хотели бы видеть в составе новой Верховной Рады первые места занимают Анатолий Гриценко (43%), Святослав Вакарчук (38,1%) и Юлия Тимошенко (36%).

Первые действия В. Зеленского на должности Президента Украины поддерживают 54% опрошенных. Лишь 8% не поддерживают и скорее не поддерживают первые шаги новоизбранного Президента, а 35% опрошенных считают, что пока рано давать оценки. 4% не смогли определиться со своим отношением к действиям В. Зеленского.

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Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативная по возрасту, полу, типу населенному пункту и региону. Выборочная совокупность: 2001 респондент. Личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования: 2,3%.