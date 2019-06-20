Группа ИС просит СМИ не распространять домыслы о причинах и обстоятельствах гибели Тымчука, - заявление

Как информирует Цензор.НЕТ, официальное обращение опубликовал на своей странице в Facebook коллега погибшего нардепа по ИС Юрий Карин.

"19 июня трагически погиб один из координаторов и соучредителей группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины и подполковник запаса Вооруженных Сил Украины, военный журналист Дмитрий Тымчук.

Группа "Информационное сопротивление" и коллектив Центра военно-политических исследований выражают по этому поводу глубокое соболезнование всем родным и близким нашего друга и коллеги.

Дмитрий всегда был настоящим профессионалом. Он навсегда останется в нашей памяти как человек твердых патриотических убеждений, непреклонных нравственных принципов, которыми он никогда не поступался. Именно благодаря человеческим и профессиональным качествам Дмитрия удалось собрать единомышленников, которые с самого начала российской агрессии и по сей день защищали Украину на информационном фронте. Его жизненный и профессиональный путь был полон весомых достижений в интересах своей Родины. Мы будем помнить его как честного, порядочного человека и настоящего офицера. Мы понесли невосполнимую утрату, но мы не собираемся прекращать свою деятельность на пользу Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что группа продолжит дело Тымчука, которое было смыслом его жизни: "Группа "Информационный сопротивление" и в дальнейшем всеми силами отстаивать национальные интересы Украины. И мы обязательно реализуем все планы, к которым имел отношение наш погибший коллега".

Также группа "Информационное сопротивление" выразила благодарность всем, кто выразил нам, родным, близким и друзьям Дмитрия в это трудное время слова поддержки и сочувствия.

"Обращаясь к отечественным и зарубежным СМИ, а также ко всем тем, кого не оставила равнодушными эта трагедия, просим не распространять домыслов о ее причинах и обстоятельствах. Считаем необходимым дождаться официальных результатов следствия. Просим отнестись к этой просьбе с пониманием и уважением", - сказано в сообщении группы ИС.

Напомним, в Киеве в среду, 19 июня, найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

По факту гибели Тымчука начато уголовное производство. Полицейские рассматривают несколько рабочих версий случившегося.