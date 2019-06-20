На админгранице с оккупированным Крымом вводят анонимное анкетирование

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Юсуф Куркчи.

По его словам, будет осуществляться мониторинг потребностей украинских граждан.

"В ближайшее время МинВОТ будет осуществляться мониторинг потребностей украинских граждан с временно оккупированных территорий на КПВВ административной границы с Автономной Республикой Крым - Чаплинка, Каланчак и Геническ в форме анонимного анкетирования", - рассказал замминистра.

Согласно прошлогоднему мониторингу, большинство жителей временно оккупированных территорий ездит на подконтрольную правительству Украины территорию для оформления документов, за другими административными услугами, медицинским обслуживанием. Куркчи заявил, что люди совершают поездки, связанные с обучением своих детей. Часть жителей приезжает на отдых или с целью воспользоваться "безвизом" для путешествия за границу.

"Анонимное анкетирование позволит изучить, а затем проанализировать проблемы, с которыми сталкиваются жители временно оккупированного Крыма", - сказал он.

Так, министерство разработало соответствующие анонимные анкеты с целью изучения общественного мнения, определения потребностей жителей временно оккупированных территорий и повышения качества предоставления административных и других видов услуг жителям оккупированного Крыма, посещающим территорию, подконтрольную правительству Украины. Анкеты распространяются в подразделениях ГМС на КПВВ в Донецкой и Луганской областях, также анкетирование вводится и на КПВВ в Херсонской области (пгт. Чаплинка, с. Каланчак, Геническ) в специально оборудованных местах для размещения информационных материалов.

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