Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
20.06.19 12:01

Душил, а затем раздел, - задержанный сознался в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко, тело которой обнаружили в пгт Ивановка Одесской области.

Как сообщил в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL начальник криминальной полиции – первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, подозреваемый – 22-летний местный житель, передает Цензор.НЕТ.

"Парень не учится и не работает, все дни проводит за компьютером, иногда помогает родителям, которые работают на рынке в Ивановке", – рассказал Аброськин.

По словам начальника криминальной полиции, в своих первоначальных показаниях подозреваемый сказал, что душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Затем бросил тело в яму, а вещи облил бензином и сжег.

Душил, а затем раздел, - задержанный сознался в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Родители опознали тело погибшей 11-летней Даши Лукьяненко. ВИДЕО+ФОТО

Тело девочки только что извлекли из выгребной ямы. Ребенок был полностью раздет.

Душил, а затем раздел, - задержанный сознался в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко 02

"Установить преступника удалось только после сбора всей необходимой информации, позволившей посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе. За эти дни была проделана колоссальная работа, по крупицам собирали информацию", – рассказал Аброськин.

Напомним,полицейские нашли тело пропавшей ранее 11-летней Дарины Лукьяненко в Одесской области.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100