Душил, а затем раздел, - задержанный сознался в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко

Как сообщил в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL начальник криминальной полиции – первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, подозреваемый – 22-летний местный житель, передает Цензор.НЕТ.
"Парень не учится и не работает, все дни проводит за компьютером, иногда помогает родителям, которые работают на рынке в Ивановке", – рассказал Аброськин.
По словам начальника криминальной полиции, в своих первоначальных показаниях подозреваемый сказал, что душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Затем бросил тело в яму, а вещи облил бензином и сжег.
Тело девочки только что извлекли из выгребной ямы. Ребенок был полностью раздет.
"Установить преступника удалось только после сбора всей необходимой информации, позволившей посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе. За эти дни была проделана колоссальная работа, по крупицам собирали информацию", – рассказал Аброськин.
Напомним,полицейские нашли тело пропавшей ранее 11-летней Дарины Лукьяненко в Одесской области.