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20.06.19 11:59

Депутаты хотят оставить "Феофанию" больницей "для своих", - Супрун

В бюджетном комитете ВР поддержали законопроект, которым предусмотрено оставить "Феофанию" и заведения НАМНУ недоступными для обычных граждан.

Депутаты хотят оставить "Феофанию" больницей "для своих", - Супрун

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Twitter.

"Хотят оставить "Феофанию" и заведения НАМНУ для "своих"! Ищейкин, Молоток, Крулько и Ко на бюджетном комитете (ВР. - Ред.) поддержали законопроект, который оставит эти учреждения недоступными для обычных граждан", - написала она.

"Украинцы сами должны выбирать, где лечиться, а не депутаты", - добавила Супрун.

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Напомним, ранее, 30 мая, законопроект, который оставляет ведомственные больницы недоступными для всех граждан поддержал экономический комитет Кабмина Украины при личном содействии его председателя первого вице-премьера Степана Кубива.



Депутаты хотят оставить Феофанию больницей для своих, - Супрун 01

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