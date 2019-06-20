Большинство нынешних иерархов ПЦУ проигнорировали собрание Филарета. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC Украина.

"Собор" проводят в бывшем главном храме УПЦ КП - Владимирском соборе, настоятель которого протоиерей Борис Табачек является сторонником и давним соратником Филарета.

Большинство нынешних иерархов ПЦУ, которые ранее принадлежали к Киевскому патриархату, проигнорировали собрание Филарета. На "поместный собор" УПЦ КП прибыли несколько епископов из 40, которые к ней раньше принадлежали.

Как отмечает издание, мероприятие закрыто для прессы, но перед началом "собора" во Владимирском храме было не более десятка священников.

Во Владимирский собор из России приехали митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и его викарный епископ Петр (Москалев).





Согласно списку участников "собора", на него должен был приехать епископ Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет (Теодор Панку), но он не прибыл.

Также на собрание приглашены настоятели некоторых монастырей: Свято-Феодосиевского архимандрит Макарий (Папиш), Свято-Николаевского (в Богуславе) архимандрит Арсений (пожарные). По данным BBC, архимандрит Макарий отказался приезжать.

Главная цель "собора", как ранее анонсировал бывший патриарх УПЦ КП, - возродить Киевский патриархат, который будет существовать отдельно от автокефальной Православной церкви Украины.

Читайте также: ПЦУ проведет форум единства одновременно с собором Филарета: "Путь, очерченный Томосом, является единственно верным и каноническим"

Поместный собор - собрание церковных архиереев, священников и мирян, который может одобрять стратегические решения в церкви и отменять решения синода.



Православная церковь Украины во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием уже назвала это событие "самовольными и неуставным собранием неопределенной группы неуполномоченных лиц".



Там отметили, что Филарет не имеет права единолично собирать Поместный Собор ни по действующему уставу ПЦУ, ни по прежнему уставу УПЦ КП.



В заявлении ПЦУ накануне "собора" четко указывалось, что все организаторы и участники этого собрания будут отделены от автокефальной церкви "со всеми каноническими и юридическими последствиями".



Одновременно с "собором" Филарета митрополит Епифаний собрал в Киеве "Всеукраинский церковно-общественный форум Единства Украинского Православия".

Читайте также: УПЦ МП просит Окружной админсуд Киева отменить регистрацию ПЦУ

14 мая Филарет собирал епископов бывшего УПЦ КП во Владимирском соборе, однако тогда пришли 4 епископа.

В конце мая почетный патриарх даже издал указ, фактически направленный против Епифания. Он отлучил от служения ректора Киевской православной богословской академии и близкого соратника митрополита Епифания протоиерея Александра Трофимлюка, приход которого подчинялась Филарету.



В ответ Епифаний подчинил киевский приход Трофимлюка себе, а все указы патриарха на бланках киевского патриархата с 30 января 2019 года признал недействительными.



Формально киевская епархия, которой руководит Филарет, до сих пор не перерегистрировала свой устав как часть ПЦУ. 24 мая синод ПЦУ обязал ее сделать это в меячный срок.



Ожидается, что на ближайшем заседании синода ПЦУ, которое состоится через несколько дней, церковь даст каноническую оценку действиям Филарета, а также позволит приходам Киева переходить от Филарета непосредственно в подчинение Епифания.