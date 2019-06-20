Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
20.06.19 12:06

Большинство нынешних иерархов ПЦУ проигнорировали собрание Филарета. ФОТО

На собрание части иерархов, священников и мирян бывшей УПЦ Киевского патриархата, которое его участники называют "поместным собором", приехало несколько человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC Украина.

"Собор" проводят в бывшем главном храме УПЦ КП - Владимирском соборе, настоятель которого протоиерей Борис Табачек является сторонником и давним соратником Филарета.

Большинство нынешних иерархов ПЦУ, которые ранее принадлежали к Киевскому патриархату, проигнорировали собрание Филарета. На "поместный собор" УПЦ КП прибыли несколько епископов из 40, которые к ней раньше принадлежали.

Как отмечает издание, мероприятие закрыто для прессы, но перед началом "собора" во Владимирском храме было не более десятка священников.

Большинство нынешних иерархов ПЦУ проигнорировали собрание Филарета 01

Во Владимирский собор из России приехали митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и его викарный епископ Петр (Москалев).

Большинство нынешних иерархов ПЦУ проигнорировали собрание Филарета 02

Согласно списку участников "собора", на него должен был приехать епископ Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет (Теодор Панку), но он не прибыл.

Также на собрание приглашены настоятели некоторых монастырей: Свято-Феодосиевского архимандрит Макарий (Папиш), Свято-Николаевского (в Богуславе) архимандрит Арсений (пожарные). По данным BBC, архимандрит Макарий отказался приезжать.

Главная цель "собора", как ранее анонсировал бывший патриарх УПЦ КП, - возродить Киевский патриархат, который будет существовать отдельно от автокефальной Православной церкви Украины.

Читайте также: ПЦУ проведет форум единства одновременно с собором Филарета: "Путь, очерченный Томосом, является единственно верным и каноническим"

Поместный собор - собрание церковных архиереев, священников и мирян, который может одобрять стратегические решения в церкви и отменять решения синода.

Православная церковь Украины во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием уже назвала это событие "самовольными и неуставным собранием неопределенной группы неуполномоченных лиц".

Там отметили, что Филарет не имеет права единолично собирать Поместный Собор ни по действующему уставу ПЦУ, ни по прежнему уставу УПЦ КП.

В заявлении ПЦУ накануне "собора" четко указывалось, что все организаторы и участники этого собрания будут отделены от автокефальной церкви "со всеми каноническими и юридическими последствиями".

Одновременно с "собором" Филарета митрополит Епифаний собрал в Киеве "Всеукраинский церковно-общественный форум Единства Украинского Православия".

Читайте также: УПЦ МП просит Окружной админсуд Киева отменить регистрацию ПЦУ

14 мая Филарет собирал епископов бывшего УПЦ КП во Владимирском соборе, однако тогда пришли 4 епископа.

В конце мая почетный патриарх даже издал указ, фактически направленный против Епифания. Он отлучил от служения ректора Киевской православной богословской академии и близкого соратника митрополита Епифания протоиерея Александра Трофимлюка, приход которого подчинялась Филарету.

В ответ Епифаний подчинил киевский приход Трофимлюка себе, а все указы патриарха на бланках киевского патриархата с 30 января 2019 года признал недействительными.

Формально киевская епархия, которой руководит Филарет, до сих пор не перерегистрировала свой устав как часть ПЦУ. 24 мая синод ПЦУ обязал ее сделать это в меячный срок.

Ожидается, что на ближайшем заседании синода ПЦУ, которое состоится через несколько дней, церковь даст каноническую оценку действиям Филарета, а также позволит приходам Киева переходить от Филарета непосредственно в подчинение Епифания.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100