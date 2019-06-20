"Молодежка" Порошенко заявила, что присоединится к акции против восстановления Портнова в университете Шевченка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии.

Вместе со студентами мы будем требовать от ректора КНУ имени Тараса Шевченко Леонида Губерского отменить приказ о трудоустройстве Портнова. Мы также обращаемся в ректорат университета с требованием прекратить давление на студентов, которые стали на защиту чести и репутации своего университета.

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Сегодня к акции также присоединятся и народные депутаты от партии "Европейская Солидарность", которые закончили Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко. Акция будет проходить без партийной символики и флагов. Участники акции собираются 20 июня в 18.30 возле красного корпуса университета (вул.Владимирская, 60).

Как сообщалось ранее, экс-замглавы АП времен Януковича Андрей Портнов снова принят на кафедру конституционного права Национального университета имени Шевченко. Студенты университета Шевченко запустили в фейсбуке флешмоб #ні_Портнову_в_КНУ и зовут тех, кто не согласен с таким ходом событий, на акцию под стены вуза.