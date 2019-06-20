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20.06.19 12:13

"Молодежка" Порошенко заявила, что присоединится к акции против восстановления Портнова в университете Шевченка

"Солидарная молодежь" поддерживает акцию студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко против трудоустройства бывшего заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова на кафедре конституционного права КНУ.

"Молодежка" Порошенко заявила, что присоединится к акции против восстановления Портнова в университете Шевченка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии.

Вместе со студентами мы будем требовать от ректора КНУ имени Тараса Шевченко Леонида Губерского отменить приказ о трудоустройстве Портнова. Мы также обращаемся в ректорат университета с требованием прекратить давление на студентов, которые стали на защиту чести и репутации своего университета.

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Сегодня к акции также присоединятся и народные депутаты от партии "Европейская Солидарность", которые закончили Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко. Акция будет проходить без партийной символики и флагов. Участники акции собираются 20 июня в 18.30 возле красного корпуса университета (вул.Владимирская, 60).

Как сообщалось ранее, экс-замглавы АП времен Януковича Андрей Портнов снова принят на кафедру конституционного права Национального университета имени Шевченко. Студенты университета Шевченко запустили в фейсбуке флешмоб #ні_Портнову_в_КНУ и зовут тех, кто не согласен с таким ходом событий, на акцию под стены вуза.

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