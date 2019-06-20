Группа нардепов предлагает Зеленскому наградить Тымчука орденом "Свободы" (посмертно). ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Антон Геращенко.

"Дмитрий Тымчук при жизни был очень скромным человеком, никогда не гнавшимся за общественным признанием или наградами. Он очень любил Украину и сделал много для того, чтобы слова правды о том, что происходит в оккупированном Крыму и на Донбассе, были слышны и в Украине, и во всем мире...", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа ИС просит СМИ не распространять домыслы о причинах и обстоятельствах гибели Тымчука, - заявление

Напомним, в Киеве в среду, 19 июня, найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

По факту гибели Тымчука начато уголовное производство. Полицейские рассматривают несколько рабочих версий случившегося.





