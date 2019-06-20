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20.06.19 12:14

Группа нардепов предлагает Зеленскому наградить Тымчука орденом "Свободы" (посмертно). ДОКУМЕНТ

Группа народных депутатов из фракций "Народный фронт", "БПП", "Самопомич" подписали обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением наградить Дмитрия Тымчука орденом "Свободы" (посмертно) за его значительный личный вклад в дело защиты информационной безопасности Украины.

Группа нардепов предлагает Зеленскому наградить Тымчука орденом "Свободы" (посмертно). ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Антон Геращенко.

"Дмитрий Тымчук при жизни был очень скромным человеком, никогда не гнавшимся за общественным признанием или наградами. Он очень любил Украину и сделал много для того, чтобы слова правды о том, что происходит в оккупированном Крыму и на Донбассе, были слышны и в Украине, и во всем мире...", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа ИС просит СМИ не распространять домыслы о причинах и обстоятельствах гибели Тымчука, - заявление

Напомним, в Киеве в среду, 19 июня, найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

По факту гибели Тымчука начато уголовное производство. Полицейские рассматривают несколько рабочих версий случившегося.

Группа нардепов предлагает Зеленскому наградить Тымчука орденом Свободы (посмертно) 01
Группа нардепов предлагает Зеленскому наградить Тымчука орденом Свободы (посмертно) 02
Группа нардепов предлагает Зеленскому наградить Тымчука орденом Свободы (посмертно) 03

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