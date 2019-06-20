Руководители вуза должны отменить это позорное назначение, - Парубий о восстановлении Портнова в должности профессора университета Шевченко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Нас уже лишают достоинства, когда назначают профессором Национального университета имени Шевченко придворного юриста [беглого экс-президента Виктора] Януковича. Студенты уже начали протест. Руководители вуза должны отменить это позорное назначение. Это экзамен для всех нас", – заявил Парубий.

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Как сообщалось ранее, экс-замглавы АП времен Януковича Андрей Портнов снова принят на кафедру конституционного права Национального университета имени Шевченко. Студенты университета Шевченко запустили в фейсбуке флешмоб #ні_Портнову_в_КНУ и зовут тех, кто не согласен с таким ходом событий, на акцию под стены вуза.