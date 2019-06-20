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20.06.19 13:14

Руководители вуза должны отменить это позорное назначение, - Парубий о восстановлении Портнова в должности профессора университета Шевченко

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий на заседании парламента 20 июня призвал руководство Киевского национального университета имени Тараса Шевченко отменить восстановление бывшего заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Нас уже лишают достоинства, когда назначают профессором Национального университета имени Шевченко придворного юриста [беглого экс-президента Виктора] Януковича. Студенты уже начали протест. Руководители вуза должны отменить это позорное назначение. Это экзамен для всех нас", – заявил Парубий. 

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Как сообщалось ранее, экс-замглавы АП времен Януковича Андрей Портнов снова принят на кафедру конституционного права Национального университета имени Шевченко. Студенты университета Шевченко запустили в фейсбуке флешмоб #ні_Портнову_в_КНУ и зовут тех, кто не согласен с таким ходом событий, на акцию под стены вуза.

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